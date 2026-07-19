Koçaker\'den Çiftçilere Ziyaret

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, merkeze bağlı Uluköy'de üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretim ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koçaker, köy ziyaretinde çiftçilerle görüşerek tarımsal üretim süreci, yürütülen çalışmalar ile üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

Üreticilerin görüşlerini yerinde dinlemenin önemine dikkati çeken Koçaker, bereketli ve sürdürülebilir bir tarım için çiftçilerle iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. - ERZİNCAN