Koçarlı’da 3.600 kg Ayçiçeği Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında Koçarlı'da üreticilere 3 bin 600 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çiftçilere önemli bir destek verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde ilçedeki üreticilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen dağıtım kapsamında, toplam 3 bin 600 kilogram ayçiçeği tohumu çiftçilere ulaştırıldı. Projenin amacı doğrultusunda atıl ve verimsiz tarım arazilerinin üretime kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, yaptığı paylaşımda "Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü TAKE Projesi kapsamında, Koçarlı ilçemizdeki üreticilerimize dev bir destek daha sağlıyoruz. İlçe genelindeki çiftçilerimize, topraklarımızı daha da bereketlendirmek adına yüzde 75 hibeli olarak tam 3 bin 600 kg ayçiçeği tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Üretim sizden, destek bizden. Alın teriyle toprağa hayat veren, üreten ve ülkemizin geleceğine katkı sunan tüm çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Dağıtılan tohumların şimdiden bol ve bereketli bir hasat dönemine vesile olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN