Koku Vadisinde Lavanta hasadı - Son Dakika
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Koku Vadisinde Lavanta hasadı

Koku Vadisinde Lavanta hasadı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde hayata geçirilen Koku Vadisi Projesi kapsamında düzenlenen Lavanta Şenliği, Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçirilen Koku Vadisi Projesi kapsamında düzenlenen Lavanta Şenliği, Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bitkisel üretimi artırmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tıbbi aromatik bitki üretimini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Koku Vadisi Projesi, Lavanta Şenliği ile hasat dönemine başladı. Şenlikte üreticiler ve vatandaşlar lavanta hasadına katılırken, kooperatifler tarafından üretilen katma değerli ürünler de ziyaretçilerle buluştu.

Lavanta katma değere dönüşüyor

Yerkesik Yeniköy'de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazide yürütülen proje kapsamında S.S. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadın üreticiler tarafından yetiştirilen lavantalar, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Distilasyon Tesisi'nde işlenerek uçucu yağ, sabun, kolonya, şampuan ve benzeri katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Üreticiler, yetiştirdikleri ürünleri işleyerek daha yüksek gelir elde etme imkanı bulurken, ürünler MELSA aracılığıyla vatandaşlarla buluşturuluyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı desteklemeye devam ettiklerini belirterek, Menteşe'nin 12 mahallesinde yaklaşık 220 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Kallem, destek verilen ürünlerin kooperatifler aracılığıyla işlendiğini ve distilasyon tesislerinde katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü ifade ederek, "Tarımı stratejik bir kalkınma alanı olarak görüyor, üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelerimizi belirliyoruz ve hayata geçiriyoruz" dedi.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımın Türkiye'nin kalkınmasının temel sektörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Tarım bizim ülkemizin ana kalkınma sektörüdür. Çünkü üreten köylü bu memleketin can damarı, aynı zamanda teminatı. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tek düşüncemiz, kentimizde yaşayan herkesin eşit bir şekilde hizmete ulaşması, üretime katılması, kadınların, çocukların, gençlerin, kentimizde rahat yaşaması, huzur içerisinde kendi göz nuruyla, üretimiyle var olması, ülkenin geleceğini ilgilendiren bir meseledir. Her belediye bunu yaparsa, kentinde belediyeler insanlara sahip çıkarsa, o zaman bu insanlar köyünde kalır, kasabasında kalır, tarlasını, bahçesini, zeytinini sahiplenir. Kentin birçok bölgesinde yerel üretimin, kooperatifçi üretimlerinin satılması için hep beraber el birliğiyle çalışıyoruz. Üreten insan başımızın üstündedir, bizim velinimetimizdir. Biz üreten insanın hizmetkayız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Koku Vadisinde Lavanta hasadı - Son Dakika

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