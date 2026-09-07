Konya-Ankara yolundaki ayçiçeği tarlaları drone ile görüntülendi, görsel şölen oluşturdu
Konya-Ankara kara yolunda bulunan ayçiçeği tarlaları, görsel şölen oluşturarak yol kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Tarlalar dron ile havadan görüntülenirken, bu eşsiz manzara görenleri mest ediyor.
Konya- Ankara Kara yolunda ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu görsel şölen dron ile görüntülendi.
Konya - Ankara Kara yolu Altınekin kavşağında bulunan ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturuyor. Yol kenarında bulunan tarlalar yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekerken, tarlalar dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Konya-Ankara yolundaki ayçiçeği tarlaları drone ile görüntülendi, görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?