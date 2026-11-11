Konya Ereğli'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde OSB girişine fidan dikildi - Son Dakika
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Konya Ereğli'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde OSB girişine fidan dikildi

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Konya Ereğli\'de Milli Ağaçlandırma Günü\'nde OSB girişine fidan dikildi
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Konya'nın Ereğli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar, OSB girişinde toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ereğli Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen dikime protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve Ereğli Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Konya yolu üzerinde bulunan Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) giriş bölümünde gerçekleşti. Protokol üyeleri, vatandaşlar, öğrenciler ve kurum temsilcilerinin katıldığı organizasyonda, gelecek nesillere daha temiz ve nefes alan bir dünya bırakmak adına kürekler hep birlikte sallandı. Doğaya ve çevreye sahip çıkma bilincinin ön plana çıktığı programda konuşan Ereğli Kaymakamı Fatih Genel, daha yeşil bir çevre için ağaçlandırmanın hayati önemine dikkat çekti.

Organize Sanayi Bölgesi girişini yeşillendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar, can suları verilerek toprakla buluşturuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Ereğli'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde OSB girişine fidan dikildi - Son Dakika
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