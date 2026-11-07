Konya Hüyük'te çilek üreticileri don tehlikesine karşı bahçelerini örtüyle kapladı - Son Dakika
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Konya Hüyük'te çilek üreticileri don tehlikesine karşı bahçelerini örtüyle kapladı

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Konya Hüyük\'te çilek üreticileri don tehlikesine karşı bahçelerini örtüyle kapladı
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Konya Hüyük\'te çilek üreticileri don tehlikesine karşı bahçelerini örtüyle kapladı
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Konya'nın Hüyük ilçesinde meteorolojinin zirai don uyarısı üzerine çilek üreticileri harekete geçti. Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşme ihtimaline karşı çiftçiler, aylardır emek verdikleri bahçelerini özel tarımsal örtülerle kapladı.

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Konya'nın Hüyük ilçesinde meteorolojinin zirai don uyarısı üreticileri alarma geçirdi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşme ihtimaline karşı harekete geçen çiftçiler, bahçelerini özel tarımsal örtülerle kapladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Hüyük ilçesinde çilek üreticileri, hafta sonu beklenen zirai don tehlikesine karşı önlem aldı. Çiftçiler, aylardır emek verdikleri ürünlerini koruyabilmek için tarlalarında yoğun mesai harcadı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşme ihtimaline karşı bahçelerde koruyucu örtü uygulamasına ağırlık verildi. Üreticiler, özel tarımsal tüller sayesinde bitkilerin çevresindeki sıcaklığı mümkün olduğunca muhafaza ederek, donun yol açabileceği zararı azaltmayı hedefliyor.

Hüyük ilçesinde çilek üreticiliği yapan Mehmet Kanat, gece saatlerinde yaşanması beklenen don olayına karşı hazırlık yaptıklarını söyledi. Bölgedeki diğer üreticiler gibi kendisinin de çilek bahçesinde koruyucu örtü kullandığını belirten Kanat, emek verdikleri ürünlerin soğuk hava nedeniyle zarar görmemesi için tedbir aldıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
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