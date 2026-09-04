Konya Karatay'da tarlada aniden oluşan hortum çiftçinin cep telefonuyla böyle kaydedildi
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde tarım arazilerinde oluşan hortum, yerden gökyüzüne doğru yükselerek kısa süreli etkili oldu. Hortumu fark eden bir çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi; görüntülerde hortumun tarlanın ortasında gökyüzüne yükseldiği anlar yer aldı.
Konya'da tarlada yerden gökyüzüne doğru yükselen hortum, çevredeki bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, merkez Karatay ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede hortum oluştu. Tarlanın üzerinde oluşan hortum, yerden gökyüzüne doğru yükselirken kısa süreliğine etkili oldu. Hortumun oluştuğunu fark eden bir çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, tarlanın ortasında oluşan hortumun gökyüzüne doğru yükseldiği anlar yer aldı.
Kaynak: İHA
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