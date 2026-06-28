Köpek Balığıyla Karşılaşma Anları - Son Dakika
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Köpek Balığıyla Karşılaşma Anları

Köpek Balığıyla Karşılaşma Anları
28.06.2026 09:49
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Antalya'da dalış yapan amatör balıkçı Osman Öncel, kum köpek balığıyla karşılaştı. O anlar kamerada.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde amatör balıkçı ve sualtı dalıcısı Osman Öncel, Gelidonya Feneri açıklarında zıpkınla balık avı yaptığı sırada kum köpek balığıyla karşılaştı. Öncel'in zıpkını gösterdiği köpek balığı ise bölgeden ayrılırken, o anlar sualtı kamerasına yansıdı.

Kumluca ilçesine bağlı Karaöz mevkisinde, Gelidonya Feneri açıklarında dalış yapan Öncel'in önüne bir anda köpek balığı çıktı. Kum cinsi olan köpek balığıyla burun buruna gelen Öncel, elindeki zıpkını göstererek onu korkutmaya çalıştı. Bir süre sonra köpek balığı uzaklaşırken, o anlar su altı kamerasına yansıdı.

"Saldırma dururumu yoktu"

Yaşadığı anları anlatan Öncel, zıpkınla balık avcılığına çocukluk yıllarında hobi olarak başladığını, yaklaşık dört yıldır ise profesyonel olarak bu sporu yaptığını söyledi. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerin bazı kullanıcılar tarafından yanlış yorumlandığını belirten Öncel, karşılaşmanın bir saldırı olmadığını ifade etti.

"Sadece merak ettiği için yaklaştı"

Öncel, bölgede dönem dönem farklı köpek balığı türlerinin görülebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gördüğüm tür kum köpek balığıydı. Çok saldırgan ya da agresif bir tür değil. Bana da saldırmadı. Sadece merak ettiği için yaklaştı. Ben de tedbir amaçlı zıpkınımı doğrulttum. Bu bölgede zaman zaman gördüğümüz canlılardan biri. İnsanların videoyu izleyip endişelenmesine gerek yok."

Köpek balığını, Gelidonya Feneri'nin ilerisinde, kıyıdan ve yüzme alanlarından oldukça uzakta gördüğünü dile getiren Öncel, bölgenin insan yerleşiminden uzak olması nedeniyle dalış ve avcılık faaliyetlerini burada gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Güzel ve unutulmaz bir anı oldu"

Yaklaşık 20 metre derinlikte ilk kez karşılaştığı köpek balığının sakin şekilde üzerinden geçtiğini anlatan Öncel, şunları söyledi:

"Sakin kalmak bu işte çok önemli. Önce üzerimden geçti, izledim. Kameramın açık olmadığını fark ettim. Daha sonra su yüzeyine çıktım ve kıyıya doğru yöneldim. Benden uzaklaşsın diye hareket ettim ancak o da merak ettiği için bir süre peşimden geldi. Bir süre suyun altında dolaştıktan sonra kendi yoluna gitti, ben de dalışıma devam ettim. Güzel ve unutulmaz bir anı oldu." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osman Öncel, Denizcilik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Çevre, Olay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Köpek Balığıyla Karşılaşma Anları - Son Dakika

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