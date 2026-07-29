Kordon Park’ın iki etabını birbirine bağlayacak yaya köprüsünde çalışmalar sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesindeki Turnasuyu Kordon Park'ın 1. ve 2. etaplarını birbirine bağlayacak yaya köprüsünün yapım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında köprünün her iki ayağında fore kazık imalatı tamamlanırken, betonarme imalatının ardından çelik köprü montajı, korkuluk ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek. Sahadaki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda 3 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapımı devam eden köprüde incelemelerde bulunarak teknik ekipten çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Güler, 80 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde inşa edilen köprünün 3 ay içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Kordon Park'ın ilk etabının yalnızca Ordu'dan değil çevre illerden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri olduğunu belirten Güler, ikinci etap ve yaya köprüsünün tamamlanmasıyla bölgenin Karadeniz'in önemli cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini ifade etti.

Öte yandan sosyal alanlarıyla da dikkat çeken Turnasuyu Kordon Park; piknik alanları, çocuk oyun grupları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile spor alanları sayesinde bölgenin önemli yaşam alanlarından biri olarak öne çıkıyor. İkinci etap ve yaya köprüsünün tamamlanmasıyla Turnasuyu'nun iki yakasının bütünleşmesi ve bölgenin cazibesinin daha da artması bekleniyor.