Korstebek Zannedilen Hayvan Kör Fare Çıktı

Elazığ'da bir çiftçinin köstebek sandığı hayvanın kör fare olduğu ortaya çıktı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir çiftçi tarafından kör fare görüntülendi. Tarlada çalışan vatandaş tarafından görülen fareyi ilk başta köstebek zanneden vatandaş kürekle kazdığı toprağın altından çıkan hayvanın kör fare olduğunu tespit etti. O anları kayda alan vatandaş, kör fareyi daha sonra tekrardan doğal yaşamına bıraktı.

Yer altında yaşamını sürdüren kör fare, gözlerinin körelmiş olması nedeniyle halk arasında "Kör Köstebek" olarak bilinse de, biyolojik olarak gerçek bir köstebek türü olarak geçmediği bildirildi. Bitki kökleri ve yumrularla beslenen bu canlının, insanlara karşı saldırgan bir yapıya sahip olmadığı öğrenildi.