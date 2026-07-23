Korstebek Zannedilen Hayvan Kör Fare Çıktı - Son Dakika
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Korstebek Zannedilen Hayvan Kör Fare Çıktı

Korstebek Zannedilen Hayvan Kör Fare Çıktı
23.07.2026 16:27
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Elazığ'da bir çiftçi, köstebek sandığı hayvanın kör fare olduğunu keşfetti ve onu doğaya bıraktı.

Elazığ'da bir çiftçinin köstebek sandığı hayvanın kör fare olduğu ortaya çıktı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir çiftçi tarafından kör fare görüntülendi. Tarlada çalışan vatandaş tarafından görülen fareyi ilk başta köstebek zanneden vatandaş kürekle kazdığı toprağın altından çıkan hayvanın kör fare olduğunu tespit etti. O anları kayda alan vatandaş, kör fareyi daha sonra tekrardan doğal yaşamına bıraktı.

Yer altında yaşamını sürdüren kör fare, gözlerinin körelmiş olması nedeniyle halk arasında "Kör Köstebek" olarak bilinse de, biyolojik olarak gerçek bir köstebek türü olarak geçmediği bildirildi. Bitki kökleri ve yumrularla beslenen bu canlının, insanlara karşı saldırgan bir yapıya sahip olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Korstebek Zannedilen Hayvan Kör Fare Çıktı - Son Dakika

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