Köşk\'te Sazan Yavruları Gölete Bırakıldı

Aydın'da balıklandırma çalışmaları çerçevesinde çalışmalar sürerken Köşk ilçesinde bulunan Başçayır Göleti'ne sazan yavruları bırakıldı.

Su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması hedefiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde Aydın'da da sazan balığı yavruları suyla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Köşk ilçesinde bulunan Başçayır Göleti'nde sazan yavruları suyla buluşturuldu. Gerçekleştirilen çalışma ile bölgedeki su ürünleri çeşitliliğinin ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen 2026 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Ürkmez Su Ürünleri Tesisi'nde üretilen sazan yavru balıklarının, İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri ve Hayvan Sağlığı Biriminde görevli personellerimiz tarafından Köşk İlçemiz Başçayır Göletine salımı gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.