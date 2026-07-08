Kozan\'da Sağanak Yağış Sürücüleri Zorladı

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçe merkezinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri ve motokuryeler güçlük yaşadı. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte görüş mesafesi düşerken, sürücüler kayganlaşan yollarda kontrollü şekilde ilerledi.

Aniden bastıran yağmur nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte kentte trafik normale dönerken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ADANA