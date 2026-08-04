Küçük Akbabaya GPS Takıldı

Kırklareli'nde "Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesince Türkiye'de ilk kez yuvadaki 2 yavru küçük akbabaya hem bilimsel kuş halkası hem de GPS uydu vericisi takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, TREDAŞ iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında gerçekleştirilen uygulama ile yavru küçük akbabaların göç rotaları, beslenme alanları ve karşılaştıkları tehditler anlık olarak takip edilecek.

Yetkililer, Kırklareli'ndeki yuvanın türün Türkiye'deki en batı üreme noktalarından biri olduğunu belirterek, elde edilecek verilerin küçük akbaba başta olmak üzere leylek ve şah kartal gibi türlerin korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Çalışmanın, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bilimsel araştırmalara veri sağlanması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.