Kulp'ta çığ ve heyelan nedeniyle hasar gören yollar onarılıyor - Son Dakika
30.04.2026 14:35  Güncelleme: 14:36
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi ekipleri, kış aylarında etkili olan yoğun kar ve ardından gelen sağanak yağışların neden olduğu çığ, heyelan ve zemin çökmeleri nedeniyle ağır hasar gören kırsal mahalle yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Kulp ilçesinin dağlık bölgelerinde yer alan mahalle ve mezra yolları, kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve sonrasında yaşanan aşırı sağanaklarla birlikte meydana gelen çığ düşmesi, heyelan ve çökmeler nedeniyle ciddi hasar gördü. Heyelan ve çığ nedeniyle ulaşıma kapanan İslamköy Mahallesi'ne bağlı Ağdat mezrası yolu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesine bağlı yol yapım ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, bölgede yürüttükleri çalışmalar kapsamında yolu temizleyerek güvenli geçişi sağladı. Yaylak Mahallesi'nde de benzer şekilde heyelan ve çığ nedeniyle kapanan yolda müdahale çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından başlatılan yol temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülürken, ulaşımın en kısa sürede yeniden sağlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, kırsal mahallelerin ulaşım güvenliğini kalıcı biçimde sağlamak amacıyla planlı şekilde sürecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
İzmir’de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı İzmir'de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump’ın elini yine tutmadı Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı
Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı
Adım adım yeni savaşa doğru Mali’de çatışmalar şiddetleniyor Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

15:14
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Advertisement
