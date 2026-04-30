Kulp\'ta çığ ve heyelan nedeniyle hasar gören yollar onarılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi ekipleri, kış aylarında etkili olan yoğun kar ve ardından gelen sağanak yağışların neden olduğu çığ, heyelan ve zemin çökmeleri nedeniyle ağır hasar gören kırsal mahalle yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Kulp ilçesinin dağlık bölgelerinde yer alan mahalle ve mezra yolları, kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve sonrasında yaşanan aşırı sağanaklarla birlikte meydana gelen çığ düşmesi, heyelan ve çökmeler nedeniyle ciddi hasar gördü. Heyelan ve çığ nedeniyle ulaşıma kapanan İslamköy Mahallesi'ne bağlı Ağdat mezrası yolu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesine bağlı yol yapım ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, bölgede yürüttükleri çalışmalar kapsamında yolu temizleyerek güvenli geçişi sağladı. Yaylak Mahallesi'nde de benzer şekilde heyelan ve çığ nedeniyle kapanan yolda müdahale çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından başlatılan yol temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülürken, ulaşımın en kısa sürede yeniden sağlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, kırsal mahallelerin ulaşım güvenliğini kalıcı biçimde sağlamak amacıyla planlı şekilde sürecek. - DİYARBAKIR