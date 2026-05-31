Kumluca\'da Bayram Şenliği Coşkusu

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde düzenlenen şenlikte yöre insanı çocuklar gibi eğlendi.

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde Kurban Bayramı'nda şenlik düzenlendi. Zafer köyünde gerçekleştirilen bayram şenliğine çok sayıda vatandaşla katılım sağladı. Neredeyse her yaştan vatandaşın katılımıyla kutlanan şenlikte çocuklar oyun alanında doyasıya eğlendi. Büyükler ise köy meydanında, yıllar öncesinden mirasın kalan oyunları oynadı.

İlginç anların yaşandığı şenlikte, yöre halkı çocuklar kadar keyifli zaman geçirdi.