Kuraklık Haritası Kitabı Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuraklık Haritası Kitabı Yayınlandı

31.05.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Jafar Safari'nin editörlüğünde kuraklıkla ilgili yeni bir kitap yayımlandı.

İzmir ve Ege için hazırladığı 160 yıllık kuraklık haritasıyla dikkatleri üzerine çeken Doç. Dr. Jafar Safari'nin çalışmaları, uluslararası akademik çevrelerde karşılık buldu. Safari'nin editörlüğündeki yeni kitap, kuraklıkla mücadelede dünya çapında başvuru kaynağı olmayı hedefliyor.

Daha önce Ege Bölgesi için 160 yıllık kuraklık haritası hazırlayan Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jafar Safari, bu kez kuraklık konusunu küresel ölçekte ele alan önemli bir bilimsel esere imza attı. Doç. Dr. Safari'nin editörlüğünde hazırlanan "Kuraklık Dinamikleri: Değişen İklime Karşı Modelleme ve Değerlendirme" adlı kitap, dünyanın önde gelen akademik yayınevlerinden Elsevier tarafından yayımlandı. Kitabın eş editörlüğünü Bursa Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Babak Vaheddoost üstlendi.

Ege için kritik uyarılar yapmıştı

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jafar Safari, daha önce yürüttüğü bilimsel araştırma projesinde İzmir ve Ege Bölgesi'nin 1940'tan 2100 yılına kadar uzanan kuraklık durumunu inceleyerek, bölgenin gelecekte daha şiddetli kuraklıklarla karşı karşıya kalabileceğini ortaya koymuştu. 160 yıllık veri ve projeksiyonlara dayanan bu çalışma, iklim değişikliğinin bölgesel etkilerine dair önemli bir referans olarak dikkat çekmişti.

Kuraklığın boyutları

Kitapta kuraklığın yalnızca meteorolojik bir olgu olarak değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla çok yönlü bir kriz olarak ele alındığını belirten Safari sözlerini şöyle sürdürdü: "Eserde kuraklığın teorik temellerinin yanı sıra, etkileri, risk analizi ve yönetim süreçleri bilimsel verilerle inceledik. Kitapta ayrıca coğrafi bilgi sistemleri (GIS), veri analizi, modelleme teknikleri ve görselleştirme yöntemlerinin kuraklık çalışmalarındaki rolü detaylı şekilde aktarmaya çalıştık. Kuraklık risklerinin daha erken tahmini- tespiti ve etkilerinin azaltılması açısından kritik öneme sahip olan yapay zeka, makine öğrenmesi ve ileri veri analizi tekniklerine de geniş yer verdik."

Toplumsal direnç ve sürdürülebilirlik

Kitapta, kuraklıkla mücadelenin yalnızca teknik çözümlerle sınırlı olmadığına dikkat çeken Safari, "Kuraklık yalnızca çevresel bir sorun değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları olan çok yönlü bir kriz. Kitapta, kuraklıkla mücadelede toplumsal direnç kavramının önemini vurguladık. Toplumların kuraklığa karşı daha dayanıklı hale gelmesi için sürdürülebilir su yönetimi, doğru planlama, veri temelli karar mekanizmaları ve toplumun bilinçlendirilmesi gibi unsurları ele aldık" dedi. Doç. Dr. Safari, farklı ülkelerden çok sayıda vaka çalışması ve modelleme örneğinin yer aldığı kitabın, kuraklığın bölgesel etkilerini ve geleceğe yönelik riskleri ortaya koyarken, hem akademik dünyaya hem de politika yapıcılara önemli katkılar sunacağını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Güncel, Yaşam, Çevre, Ege, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kuraklık Haritası Kitabı Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz

10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 11:01:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Kuraklık Haritası Kitabı Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.