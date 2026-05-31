Kuraklık Haritası Kitabı Yayınlandı

İzmir ve Ege için hazırladığı 160 yıllık kuraklık haritasıyla dikkatleri üzerine çeken Doç. Dr. Jafar Safari'nin çalışmaları, uluslararası akademik çevrelerde karşılık buldu. Safari'nin editörlüğündeki yeni kitap, kuraklıkla mücadelede dünya çapında başvuru kaynağı olmayı hedefliyor.

Daha önce Ege Bölgesi için 160 yıllık kuraklık haritası hazırlayan Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jafar Safari, bu kez kuraklık konusunu küresel ölçekte ele alan önemli bir bilimsel esere imza attı. Doç. Dr. Safari'nin editörlüğünde hazırlanan "Kuraklık Dinamikleri: Değişen İklime Karşı Modelleme ve Değerlendirme" adlı kitap, dünyanın önde gelen akademik yayınevlerinden Elsevier tarafından yayımlandı. Kitabın eş editörlüğünü Bursa Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Babak Vaheddoost üstlendi.

Ege için kritik uyarılar yapmıştı

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jafar Safari, daha önce yürüttüğü bilimsel araştırma projesinde İzmir ve Ege Bölgesi'nin 1940'tan 2100 yılına kadar uzanan kuraklık durumunu inceleyerek, bölgenin gelecekte daha şiddetli kuraklıklarla karşı karşıya kalabileceğini ortaya koymuştu. 160 yıllık veri ve projeksiyonlara dayanan bu çalışma, iklim değişikliğinin bölgesel etkilerine dair önemli bir referans olarak dikkat çekmişti.

Kuraklığın boyutları

Kitapta kuraklığın yalnızca meteorolojik bir olgu olarak değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla çok yönlü bir kriz olarak ele alındığını belirten Safari sözlerini şöyle sürdürdü: "Eserde kuraklığın teorik temellerinin yanı sıra, etkileri, risk analizi ve yönetim süreçleri bilimsel verilerle inceledik. Kitapta ayrıca coğrafi bilgi sistemleri (GIS), veri analizi, modelleme teknikleri ve görselleştirme yöntemlerinin kuraklık çalışmalarındaki rolü detaylı şekilde aktarmaya çalıştık. Kuraklık risklerinin daha erken tahmini- tespiti ve etkilerinin azaltılması açısından kritik öneme sahip olan yapay zeka, makine öğrenmesi ve ileri veri analizi tekniklerine de geniş yer verdik."

Toplumsal direnç ve sürdürülebilirlik

Kitapta, kuraklıkla mücadelenin yalnızca teknik çözümlerle sınırlı olmadığına dikkat çeken Safari, "Kuraklık yalnızca çevresel bir sorun değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları olan çok yönlü bir kriz. Kitapta, kuraklıkla mücadelede toplumsal direnç kavramının önemini vurguladık. Toplumların kuraklığa karşı daha dayanıklı hale gelmesi için sürdürülebilir su yönetimi, doğru planlama, veri temelli karar mekanizmaları ve toplumun bilinçlendirilmesi gibi unsurları ele aldık" dedi. Doç. Dr. Safari, farklı ülkelerden çok sayıda vaka çalışması ve modelleme örneğinin yer aldığı kitabın, kuraklığın bölgesel etkilerini ve geleceğe yönelik riskleri ortaya koyarken, hem akademik dünyaya hem de politika yapıcılara önemli katkılar sunacağını söyledi. - İZMİR