Kurban Bayramı'nda Kazankaya Kanyonu'na Yoğun İlgi

31.05.2026 10:12
Yozgat'taki Kazankaya Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşadı. İl dışında yaşayan ve bayram dolayısıyla Yozgat'a gelen vatandaşlar, tatili fırsat bilerek doğal güzelliğiyle dikkat çeken kanyonu ziyaret etti.

Doğası ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Kazankaya Kanyonu'nda, bayramın son günü Çekerek Irmağı'ndaki su debisinin artması nedeniyle güvenlik tedbirleri alındı. Kanyona girişte bulunan köprü vatandaşların güvenliği için geçici olarak kapatılırken, ziyaretçiler yan yoldan kanyona giriş yaptı.

"Burayı görmek için bir gün ayırmak istedik"

İstanbul'dan geldiğini belirten Tülay Budak, kanyonun doğal güzelliğinden etkilendiklerini söyleyerek, "Buraya İstanbul'dan geliyorum. Bayram ziyaretinden dolayı Çekerek tarafında yaşıyoruz biz. Buraları görmek için ayrıca bir gün ayırmak istedik. Bugünü değerlendirdik. Çok güzel bir doğası var. Manzarası müthiş ve görkemli. Havaya bakmaktan, dağlara bakmaktan açıkçası yürüyemedik. Çok güzel bir doğası, farklı bir havası var. İstanbul'da kaostan kaçmaya geldik. Açıkçası biraz da şu an dönüyoruz ve çok üzüleceğiz. Mutlaka burayı herkesin değerlendirmesini istiyoruz" dedi.

"Memleketimiz daha da güzelleşti"

Bölge halkından Yeter Erdoğan ise kanyon çevresinde yapılan çalışmaların ziyaretçi sayısını artırdığını ifade ederek, "Çok güzel zaten güzeldi. Bizim köyümüz, memleketimiz şimdi daha güzelleşti. Dışarıdan gelenler çok geliyorlar. Burada seyir tepesi yapıldı. Aşağıda Kebapkaya'mız var. Buralarda geziyorlar, eğleniyorlar, gidiyorlar. Yani merak edilecek bir yerimiz var" şeklinde konuştu.

"İlk kez geldik, çok güzel olmuş"

Ankara'dan gelen Cabir Muslu da bölgeyi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Ankara'dan geldim. Normalde Yozgat Çekerek'liyim, eşim buralı. Biz ilk defa geldik tanımak için. Gerçekten çok güzel olmuş. Muhteşem olmuş. Doğanın güzelliği, şu an baktık, memnun da kaldık. Sabahtan beri kalabalık, yoğunluk var. Biz de memnun kaldık. Geldik, gördük. İnşallah döneceğiz birazdan" ifadelerini kullandı.

"Herkesin görmesi gereken bir yer"

İzmir'den gelen Hacı Özdemir ise Kazankaya Kanyonu'nun mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Ben İzmir'de yaşıyorum. Buraya Kazankaya Kanyonu'nu görmeye geldim. Aslen Akdağmadeni'liyim. Yani çok güzel bir yer çok kalabalık. Yolları da güzel. Herkese tavsiye ediyorum Yozgat'ın bu güzelliğini. Şehir dışından gelenler, Yozgat'tan gelenler herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer bence" diye konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

