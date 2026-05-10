Siirt\'te öğrencilerden örnek temizlik etkinliği

Siirt'in Kurtalan ilçesinde belediye işçileri ile Kurtalan Ekspres Spor ve İzci Kulübü öğrencileri tarafından parklarda temizlik etkinliği düzenlendi.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yoğun olarak kullanılan parklarda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler çevre temizliği yaparak vatandaşlara çevre duyarlılığı konusunda farkındalık mesajı verildi. İzci öğrenciler, park alanlarında bulunan çöpleri toplayıp çevrenin temiz tutulmasının önemine dikkat çekti. Etkinlik boyunca vatandaşlara çevreyi koruma konusunda daha hassas olunması çağrısında bulunan öğrenciler, sergiledikleri örnek davranışla takdir topladı. Belediye işçileri ile Kurtalan Ekspres Spor ve İzci Kulübü'nün birlikte gerçekleştirdiği etkinliğin, çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlandığı belirtildi. - SİİRT