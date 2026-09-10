Kuşadası Belediyesi, Davutlar\'da anneleri terk ettiği 5 yavru kediyi korumaya aldı

Kuşadası Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta bulunan 5 yavru kediyi korumaya aldı. Veterinerler tarafından biberonla beslenen yavru kediler, 2 aylık olunca sahiplendirilecek.

Davutlar Mahallesi'ndeki boş bir arsada geçtiğimiz günlerde sürekli miyavlayan yavru kedileri görenler durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Kuşadası Belediyesi'nin Haybulans ekipleri, annelerinin terk ettiği yavru kedileri Davutlar Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ne getirdi. Veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen yavru kediler, korumaya alındı. Biberonla beslenen yavru kediler, 2 aylık olunca sıcak bir yuvaya kavuşturulacak.

"Onlara çok iyi bakıyoruz"

Yavru kedilere Davutlar Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde çok iyi baktıklarını belirten Kuşadası Belediyesi Veteriner Hekimi Ceren Yağmur Aktaş, "Şu an yavrularımızın sağlık durumu çok iyi. Onları biberonla besleyip, gerekli her türlü bakımlarını yapıyoruz. Anneleri olmadığı için onlara sahip çıktık. Ancak buradan hayvan severleri uyarmak istiyorum. Sokakta yavru kedi veya kediler gördüğünüzde lütfen çıplak elle dokunmayın. Eğer annelerinin olmadığından eminseniz yanlarına yaklaşın. Aksi taktirde yavru kedilerin üzerine insan kokusu sineceği için anneleri tarafından terk edilebilirler" diye konuştu.