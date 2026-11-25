Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son iki günde iki juvenil yeşil deniz kaplumbağası telef olarak kıyıya vurdu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, olayın trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalanma nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz kaplumbağalarının telef olması endişeye yol açtı. Geçtiğimiz hafta iki yeşil deniz kaplumbağasının telef olmasının ardından son iki günde Davutlar Köyüm Sitesi ve SSK Sitesi plajlarında iki genç yeşil deniz kaplumbağası daha telef olarak kıyıya vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri, kaplumbağaların kıyıya vurduğu bölgelerde inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerde kaplumbağalardan birinin kısa süre önce telef olduğu ve vücudunda belirgin bir doku hasarı bulunmadığı, diğerinin ise daha uzun süre önce telef olduğu ve vücut bütünlüğünün bozulmaya başladığı tespit edildi. Kaplumbağalardan alınan doku ve kabuk örnekleri, ölçüm bilgileriyle birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildi.

Kuşadası Körfezi'nin yeşil deniz kaplumbağaları açısından önemli bir beslenme alanı olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, deniz tabanında avlanan trol teknelerinin ağlarına genç bireylerin hedef dışı av olarak takılabildiğine dikkat çekti. Sürücü, akciğerleriyle solunum yapan kaplumbağaların ağlara takılmaları halinde su yüzeyine çıkıp nefes alamadıkları için boğularak telef olabileceğini ifade ederek, son iki olayın da bu nedenle yaşanmış olabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi. Deniz kaplumbağalarının misina dolanması, plastik atıkları yutma ve tekne çarpmaları gibi pek çok tehditle karşı karşıya bulunduğunu kaydeden Sürücü, Kuşadası Körfezi'ndeki olaylarda trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalanmanın önemli bir neden olarak öne çıktığını belirtti.

Bu tür olaylarda genç kaplumbağaların ağırlıklı olmasının türün gelecekteki üreme potansiyeli ve devamlılığı açısından kaygı verici olduğunu vurgulayan Sürücü, Kuşadası Körfezi'nin deniz kaplumbağalarının yanı sıra yunuslar ve nesli kritik derecede tehlike altında bulunan Akdeniz fokları için de önemli bir yaşam alanı olduğunu ifade etti. Sürücü, bölgedeki nadir deniz canlılarının yaşamını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması ve benzer olayların önüne geçilmesi için gerekli koruma tedbirlerinin alınması gerektiğini kaydetti.