Ege'de peş peşe ölü yunuslar: Biri 2,40 metre boyundaydı - Son Dakika
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Ege'de peş peşe ölü yunuslar: Biri 2,40 metre boyundaydı

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Ege\'de peş peşe ölü yunuslar: Biri 2,40 metre boyundaydı
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Selçuk'taki Pananos Plajı'nda 2,40 metre boyunda bir yunus ölü olarak kıyıya vurdu. Daha önce Gümüldür ve Pamucak sahillerinde de birer yunus ölü bulunmuştu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, hayvanların derisindeki çizik ve sürtünme izlerinin balıkçı ağlarına işaret edebileceğini söyleyerek denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Körfezi'nde trol teknelerinin yoğunlaşmasının ardından yunus ölümlerinin arttığını iddia etti.

Başkan Sürücü, "Her yıl olduğu gibi, denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte Kuşadası Körfezi'nde trol teknelerinin yoğunlaşması ve yunus ölümleri yeniden gündemimize geldi" diye konuştu.

ÜÇ FARKLI SAHİLDE KIYIYA VURDU

Sürücü, "Geçtiğimiz günlerde Gümüldür kıyılarında dişi bir Tırtak (Delphinus delphis), Selçuk Pamucak'ın güney sahillerinde ise erkek bir Çizgili Yunus (Stenella coeruleoalba) ölü olarak bulundu. Bugün de Selçuk'taki Pananos Plajı'nda, 2,40 metre boyunda erkek bir Tırtak ölü olarak kıyıya vurdu.

Böylece üç yetişkin yunusun öldüğü tespit edildi. Ölü yunuslar üzerinde yapılan gözlemlerde deri yüzeylerinde çizik ve sürtünme izleri görüldü. Bu izler, bireylerin balıkçı ağlarına takılmış olabileceğini düşündürüyor. Yunusların nefes almak için su yüzeyine çıkamamaları durumunda boğularak ölmeleri mümkündür. Yunuslar, balıkçılık faaliyetleri sırasında ağlara hedef dışı av olarak takılabiliyor. Bunun yanı sıra deniz kirliliği, plastik atıklar, habitat bozulması ve insan kaynaklı diğer baskılar da deniz memelileri için önemli tehditler oluşturuyor" dedi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI

"Pananos Plajı, özellikle yaz aylarında yoğun insan ve araç baskısına maruz kalan, kumul ekosistemi açısından korunması gereken önemli bir doğa alanıdır" diyen Başkan Sürücü, "Kontrolsüz kullanım sonucunda oluşan atıklar ve plastik kirliliği, deniz ekosistemini olumsuz etkiliyor. Bu baskıların azaltılması ve alanın korunması için etkili önlemler alınması gerekiyor. Tırtak ve Çizgili Yunusların bölgede daha önce de gözlemlenen yavrulama ve yavru büyütme davranışları, Kuşadası Körfezi'nin bu türler açısından önemini ortaya koyuyor. Bu nedenle körfezin yalnızca bir balıkçılık alanı olarak değil, aynı zamanda deniz memelilerinin yaşam alanı olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. Yunuslar, deniz ekosisteminin önemli üyeleridir. Onların varlığı, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin korunması açısından büyük önem taşır. Çağrımız; ilgili kurumların balıkçılık faaliyetlerinin ve hedef dışı av ölümlerinin araştırılması, denetimlerin artırılması ve hassas kıyı ekosistemlerinin korunmasıdır.

Denizler yalnızca insanların kullanımına ait değildir. Onlar, yaşamlarını bu sularda sürdüren sayısız canlının da evidir. Yunusları ve denizlerimizi korumak hepimizin sorumluluğudur" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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