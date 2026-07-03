Kuşadası'nda Caretta Caretta Yuva Tespiti - Son Dakika
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Kuşadası'nda Caretta Caretta Yuva Tespiti

Kuşadası\'nda Caretta Caretta Yuva Tespiti
03.07.2026 10:40
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İki genç kızın ihbarıyla caretta caretta yuvası koruma altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki genç kızın gece sahilde fark ederek ihbarda bulunduğu caretta caretta yuvası, EKODOSD ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tespit edilerek koruma altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki genç kızın dikkati sayesinde caretta caretta yuvası tespit edilerek koruma altına alındı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Sevgi Plajı bitişiğindeki Efetur Tatil Sitesi Plajı'nda gece saatlerinde kumsalda oturan Ece Yıldız ve Eylül Lokmaoğlu'nun denizden kumsala çıkan büyük bir deniz kaplumbağasını fark ettiğini belirtti. Gençlerin durumu EKODOSD'ye bildirdiğini ifade eden Sürücü, telefonda kendilerine yapılması gerekenler konusunda bilgi verdiklerini ve verilen talimatların eksiksiz uygulandığını söyledi. İhbarın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefliği ekipleriyle birlikte bölgede inceleme yapıldığını kaydeden Sürücü, caretta carettanın yuva yaptığı noktanın tespit edildiğini belirtti. Yuvanın tel kafesle çevrilerek koruma altına alındığını ifade eden Sürücü, sahile gelen vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla uyarı afişleri de asıldığını dile getirdi.

Kuşadası kıyılarında yuvalama sayısının henüz düşük olması nedeniyle bölgenin resmi yuvalama alanı kapsamında değerlendirilmediğini belirten Sürücü; "Bu nedenle kumsalda herhangi bir gece kısıtlaması bulunmuyor. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda bir kumsalımız var. Gece ve gündüz insanların yoğun olarak kullandığı bu kumsalda, kaplumbağaların bıraktığı izler kısa sürede bozulduğu için iz takibi yapmak zorlaşıyor. Bazen de hiç kimsenin bulunmadığı saatlerde kaplumbağalar kumsala çıkarak yuvalarını açıyor ve yumurtalarını bırakabiliyor. Bu gibi durumlarda yavrular, hiç beklenmedik bir zamanda sürpriz şekilde ortaya çıkabiliyor. Bunu hemen her yıl yaşıyoruz. Sahiller kalabalık olduğundan, yavrular görülüyor ve güvenli bir şekilde denize ulaşabilmeleri için yönlendirme yapılıyor. Bu konuda Kuşadası sahillerinde önemli bir farkındalık ve duyarlılık oluştu. Bir ihbar geldiğinde, en kısa sürede yuva yerini tespit ederek koruma altına alıyoruz. Denizden kumsala çıkan bir deniz kaplumbağası görüldüğünde neler yapılması gerektiğini anlattığımız bilgilendirici posteri okumalarını önemle rica ederiz. Vatandaşlarımızın göstereceği her duyarlılık, deniz kaplumbağalarının güvenli bir şekilde yuvalayabilmesine ve yavruların denizle buluşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Ece Yıldız ve Eylül Lokmaoğlu'na göstermiş oldukları ilgi ve duyarlılık için teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kuşadası, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kuşadası'nda Caretta Caretta Yuva Tespiti - Son Dakika

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