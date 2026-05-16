Kuşadası\'nda plajlarda "sıfır işgaliye" denetimi sıklaştı

Turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası'nda yaz sezonunun başlamasıyla birlikte "sıfır işgaliye" denetimleri hız kazandı. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Plajı'nda faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kuşadası Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Ömer Günel'in 2019 yılında başlattığı "sıfır işgaliye" uygulaması kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Yaz sezonuyla birlikte yerli ve yabancı turist yoğunluğunun arttığı ilçede, zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Geçtiğimiz günlerde turistik çarşıda gerçekleştirilen denetimlerin ardından bu kez Kadınlar Denizi Plajı'nda kapsamlı bir çalışma yapıldı. Denetimlerde, sahil bandında belirlenen sınırların dışına çıkarak yaya geçişini engelleyen işletmeler tespit edilerek uyarıldı. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, yaz sezonu boyunca motorize zabıta ekiplerinin Kadınlar Denizi Plajı'nda düzenli olarak devriye görevi yürüteceğini ve işgaliye denetimlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti. - AYDIN