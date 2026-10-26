Kuşadası'ndaki milli parka bırakılan 18 alageyiğin sayısı 14 yılda yüze yaklaştı - Son Dakika
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Kuşadası'ndaki milli parka bırakılan 18 alageyiğin sayısı 14 yılda yüze yaklaştı

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Kuşadası\'ndaki milli parka bırakılan 18 alageyiğin sayısı 14 yılda yüze yaklaştı
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Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na 2012'de bırakılan 18 alageyik, 14 yılda bölgeye uyum sağladı. Foto kapan sayımlarına göre sayıları 2026'da yüze yaklaşan alageyikler milli parkta büyük bir aile oluşturdu.

Doğal güzellikleri ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 14 yıl önce bırakılan 18 alageyik aradan geçen zamanda bölgeye uyum sağlayarak adeta koskoca bir aile olarak, sayıları yüze yaklaştı.

Türkiye'de yalnızca Antalya Düzlerçamı bölgesinde bulunan alageyiklerin bir kısmı, soylarının korunması için 2012 yılında Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na getirildi. Alageyiklerin kısa sürede bölgeye uyum sağlaması dikkat çekerken, Milli Park sınırları içerisinde bulunan alageyikler aradan geçen 14 yıl içerisinde bölgeye tam anlamıyla adapte oldular.

2012 yılında Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasından alınarak, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na yerleştirilen 18 adet alageyiğin sayısı foto kapan ile yapılan sayımlarla birlikte 2026 yılında sayıları yüze yaklaştı. Her geçen gün sayıları artan alageyikler kocaman bir aile olurken, Milli Park sınırları içerisinde yapılan arkeolojik çalışmada bulunan alageyik figürlü antik vazo ise uyumun sebebini adeta gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
Menderes DeltasıKuşadasıGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'ndaki milli parka bırakılan 18 alageyiğin sayısı 14 yılda yüze yaklaştı - Son Dakika
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