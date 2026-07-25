Aslanapa Kureyşler Göleti’ne 140 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Aslanapa Kureyşler Göleti’ne 140 bin sazan yavrusu bırakıldı

Aslanapa Kureyşler Göleti’ne 140 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Kureyşler Göleti'ne doğal yaşamın korunması ve su ekosisteminin sürdürülebilirliği amacıyla 140 bin sazan yavrusu bırakıldı. Programa kaymakam, belediye başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Balıklandırma ile biyolojik çeşitliliğin ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde doğal yaşamın korunması ve su kaynaklarındaki ekolojik dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Kureyşler Göleti'ne 140 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen balıklandırma programına Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, Belediye Başkanı Necati Kulik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptuğ Tekeli ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Gedek katıldı.

Program kapsamında gölete bırakılan 140 bin sazan yavrusunun, su ürünleri kaynaklarının geliştirilmesine, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, gerçekleştirilen balıklandırma çalışmalarının doğal yaşamın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su ekosistemlerinin bırakılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Aslanapa, Kütahya, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aslanapa Kureyşler Göleti’ne 140 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aslanapa Kureyşler Göleti’ne 140 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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