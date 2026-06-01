Kütahya'da İki Mevsim Bir Arada

01.06.2026 09:51
Kütahya'nın Murat Dağı'nda kış, Aslanapa'da ilkbahar manzaraları eşsiz bir doğa gösterisi sunuyor.

Kütahya, sahip olduğu coğrafi zenginlik sayesinde aynı anda iki farklı mevsimin yaşandığı eşsiz görüntülere ev sahipliği yapıyor. Kentin Gediz ilçesinde bulunan Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde kış mevsimini andıran manzaralar hakim olurken, Aslanapa ilçesindeki verimli tarım arazilerinde ilkbaharın tüm renkleri kendini gösteriyor.

Haziran ayına girilmesine rağmen Murat Dağı'nın zirvelerindeki kar örtüsü henüz tamamen erimedi. Ege Bölgesi'nin en yüksek dağlarından biri olan ve 2 bin 312 metre rakıma sahip Murat Dağı, beyaz örtüsüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Dağın zirvesindeki kar tabakası, açık havalarda kilometrelerce uzaklıktan dahi görülebiliyor. Özellikle çevre ilçelerden bakıldığında zirvelerdeki beyaz görüntü, bölge sakinlerine kış mevsimini hatırlatıyor.

Doğal güzellikleriyle yıl boyunca ziyaretçilerin ilgi odağı olan Murat Dağı, sadece kar manzaralarıyla değil, sahip olduğu turizm potansiyeliyle de öne çıkıyor. Dağın bin 450 metre rakımında bulunan termal kaplıcaları ile bin 850 metre yükseklikte yer alan kayak merkezi, bölgeyi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline getiriyor. Türkiye'nin ilk termal kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Murat Dağı, ziyaretçilerine aynı bölgede hem termal turizm hem de kış sporları imkanı sunuyor.

Öte yandan Murat Dağı'nın karlı zirvelerine karşılık Aslanapa ilçesinde ilkbaharın canlılığı yaşanıyor. Verimli tarım arazilerinin yer aldığı ilçede tarlalar yeşile bürünürken, doğadaki renk cümbüşü dikkat çekiyor. Bahar yağışlarının ardından canlanan bitki örtüsü, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Çiftçiler yeni üretim sezonunun çalışmalarını sürdürürken, ovadaki manzaralar görsel şölen oluşturuyor.

Kütahya'da aynı gün içerisinde hem karla kaplı dağ zirvelerini hem de baharın tüm güzelliklerini görmek mümkün oluyor. Bir tarafta kışın izlerini taşıyan Murat Dağı, diğer tarafta yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan Aslanapa Ovası, kentin doğal çeşitliliğini ve zengin coğrafi yapısını gözler önüne seriyor. Ortaya çıkan bu eşsiz görüntü, Kütahya'nın doğa turizmi açısından sahip olduğu önemli potansiyeli de bir kez daha ortaya koyuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

