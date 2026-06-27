Kütahya Belediye Başkanı Kahveci\'den Meydan Kavşağı\'ndaki ağaçların kaldırılmasına ilişkin açıklama

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Meydan Kavşağı ve çevresinde yürütülen kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında bazı ağaçların kaldırılmasıyla ilgili kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine açıklama yaptı.Kentin yeşiline ve doğasına gösterilen duyarlılığı önemsediklerini belirten Kahveci, uygulamanın bilimsel raporlar, teknik değerlendirmeler ve resmi kurum kararları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Başkan Kahveci, Meydan Kavşağı'nda yürütülen düzenleme çalışmalarının, İl Trafik Komisyonu'nun 6 Ocak 2026 tarih ve 2026/01-3 sayılı kararı doğrultusunda hayata geçirildiğini belirterek, çalışmanın Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ortak koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.

Trafik güvenliği ve acil müdahale ön planda

Açıklamada, kavşak düzenlemesinin temel hedefinin şehir içi trafik akışını rahatlatmak, sürüş güvenliğini artırmak ve özellikle Kütahya Şehir Hastanesi güzergahında ambulans, itfaiye ve diğer acil müdahale araçlarının olay yerine daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak olduğu vurgulandı. Başkan Kahveci, proje hazırlanırken öncelikli hedefin mevcut ağaçların korunması olduğunu belirterek, ağaçların kaldırılmasını gerektirmeyecek tüm alternatiflerin teknik ekipler tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini ifade etti. Ancak trafik güvenliği, görüş mesafesi, şerit düzeni ve acil araçların geçişini sağlayacak yol geometrisinin oluşturulması açısından 25 ağacın kaldırılmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Başkan Kahveci, "Bu uygulama bir tercih değil, kamu güvenliği ve ulaşım hizmetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla alınmış zorunlu bir karardır" diye konuştu.

Ağaçların taşınması neden mümkün olmadı?

Kamuoyunda dile getirilen "Ağaçlar neden başka bir yere taşınmadı?" sorusuna da açıklık getiren Kahveci, bu seçeneğin ilk olarak değerlendirildiğini ancak teknik raporlar doğrultusunda uygulanabilir bulunmadığını belirtti.

Açıklamada, ağaç sökme ve dikme işlemlerinde kullanılan ekipmanların kök çevresinde geniş çalışma alanına ihtiyaç duyduğu, Meydan Kavşağı'nın ise yoğun trafik akışının bulunduğu bir ana arter olması nedeniyle gerekli çalışma alanının oluşturulmasının mümkün olmadığı ifade edildi.Bunun yanı sıra, uzun yıllardır aynı bölgede bulunan ağaçların kök sistemlerinin yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleriyle bütünleştiği, bu nedenle söküm sırasında ağaçların zarar görmeden taşınmasının teknik olarak mümkün olmadığı kaydedildi.

Altyapı hatları risk oluşturdu

Belediye tarafından yapılan teknik incelemelerde, ağaçların kök bölgelerinde internet, elektrik, trafik sinyalizasyon sistemi, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), aydınlatma hatları ve diğer kamu hizmetlerine ait hatların bulunduğu belirtildi. Bu nedenle gerçekleştirilecek bir söküm çalışmasının altyapıya zarar verme riski taşıdığı, muhtemel bir hasarın vatandaşların günlük yaşamını, bölgedeki esnafın ticari faaliyetlerini, trafik akışını ve kamu hizmetlerinin sürekliliğini olumsuz etkileyebileceği değerlendirildi. Teknik raporlar sonucunda, ağaçların zarar görmeden taşınmasının mümkün olmadığı, altyapının korunması ve kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaması açısından kaldırma işleminin zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Trafik rahatlayacak, emisyon azalacak

Kahveci, kavşak düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte araçların ışıklarda bekleme sürelerinin azalacağını, kavşak gecikmelerinin ve dur-kalk trafiğinin önemli ölçüde düşeceğini söyledi.Bu sayede yakıt tüketiminin azalmasının yanı sıra egzoz emisyonlarının da düşürülmesinin hedeflendiğini belirten Kahveci, ulaşım kaynaklı çevresel etkilerin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

"Yeşil Kütahya hedefimizden vazgeçmiş değiliz"

Ağaçların kaldırılması nedeniyle oluşan hassasiyeti anladıklarını belirten Başkan Kahveci, Kütahya Belediyesi'nin yeşil alan yatırımlarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

Başkan Eyüp Kahveci, belediyenin, 2026 yılı içerisinde kent genelinde 633 ibreli ve 106 yapraklı olmak üzere toplam 739 ağacı toprakla buluşturduğunu belirtti. Kahveci, ayrıca uygun alanlarda 167 ağaç, özel ağaç dikim makinesi kullanılarak dikildi ifade etti. Yeni kavşak düzenlemelerinde peyzaj çalışmalarına özel önem verildiğini belirten Kahveci, ulaşım projelerinin çevre dostu yeşil alan uygulamalarıyla birlikte planlandığını dile getirdi.

Başkan Eyüp Kahveci, "Kütahya'mız için attığımız her adımda doğayı ve insanı birlikte düşünüyoruz. Daha güvenli, daha yaşanabilir ve daha yeşil bir şehir hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, gelecek nesillere daha kaliteli bir yaşam alanı bırakmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA