Kütahya'daki sayaç kalibrasyon merkezi ilk yıl yaklaşık 24 bin sayaç hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kütahya'daki sayaç kalibrasyon merkezi ilk yıl yaklaşık 24 bin sayaç hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya\'daki sayaç kalibrasyon merkezi ilk yıl yaklaşık 24 bin sayaç hedefliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya OSB'de yapımı süren doğal gaz sayacı kalibrasyon merkezi TR33-ESKAM, KUTSO yönetimince yerinde incelendi. Merkezin ilk yıl yaklaşık 24 bin, ilerleyen dönemde yıllık 60 bin sayaca hizmet vermesi ve lojistik maliyetleri azaltması hedefleniyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden TR33 Bölgesi Evsel ve Sanayi Tipi Doğal Gaz Sayacı Kalibrasyon Merkezi (TR33-ESKAM), Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetimi tarafından yerinde incelendi. Merkezin ilk işletme yılında yaklaşık 24 bin, ilerleyen dönemde ise yıllık 60 bin doğal gaz sayacına hizmet vermesi hedefleniyor.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Eskioğlu, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın ve KUTSO Genel Sekreteri Feyyaz Ebeoğlugil'in katıldığı ziyarette, projenin mevcut durumu değerlendirildi.

Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin ile Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Burak Takıl, heyete merkezin yapım süreci, teknik altyapısı, planlanan hizmet kapasitesi ve bölge sanayisine sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verdi.

Yıllık 60 bin sayaç kapasitesi hedefleniyor

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin yararlanıcısı olduğu, KUTSO ile Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin proje ortağı olarak yer aldığı TR33-ESKAM ile bölgenin doğal gaz sayacı kalibrasyon ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Toplam 500 metrekare kapalı alanda kurulması planlanan merkezde, evsel, ticari ve sanayi tipi doğal gaz sayaçlarına yönelik test ve kalibrasyon hizmetleri sunulacak. İlk işletme yılında yaklaşık 24 bin sayaç kapasitesine ulaşması planlanan tesisin, ilerleyen dönemde yıllık 60 bin sayaca hizmet vermesi hedefleniyor.

Lojistik maliyetlerin azaltılması amaçlanıyor

Merkezin faaliyete geçmesiyle doğal gaz sayaçlarının kalibrasyon işlemleri için bölge dışına gönderilmesi ihtiyacının azaltılması, böylece lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve operasyonel süreçlerin hızlandırılması öngörülüyor.

Kütahya merkezli olarak çevre illere ve Ege Bölgesi'ne hizmet vermesi planlanan tesisin, ilerleyen süreçte Türkiye genelinde daha geniş bir hizmet ağına ulaşması hedefleniyor. Projenin, Kütahya'nın sanayi altyapısını güçlendirmesi ve şehre yeni bir teknik uzmanlık alanı kazandırması bekleniyor.

Kaynak: İHA
EkonomiKütahyaEnerjiGüncelÇevreOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan’ı tedirgin etti: Allah korusun Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
11:03
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:18
TFF kararını vermeye hazırlanıyor Milli Takım’a sürpriz hoca
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 11:29:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'daki sayaç kalibrasyon merkezi ilk yıl yaklaşık 24 bin sayaç hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei