Leylek Ailesi, Annelik Anılarını Canlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leylek Ailesi, Annelik Anılarını Canlandırdı

Leylek Ailesi, Annelik Anılarını Canlandırdı
19.07.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir vatandaş, leyleklerin yavrularını beslemesini izlerken kendi çocukluk anılarını hatırladı.

Sivas'ta bir vatandaş, leylek ailesini görüntülerken anne leyleğin yavrularını beslemesinin kendisine annesini ve çocukluk anılarını hatırlattığını söyledi. O anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesine ailesini ziyaret etmek için giden Fatih Şenel, köyde gezinti yaptığı sırada elektrik direği üzerinde hareketlilik fark etti. Dikkatli bakınca direğin üzerinde bir leylek yuvası ve leylek ailesi olduğunu gören Şenel, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Anne leyleğin yavrularını beslediğini gören Şenel, bir süre sonra baba leyleğin de yuvaya gelerek görevi devraldığını ve yavruların beslenmesi için yiyecek aramaya gittiğini gözlemledi. Leylek ailesinin bu doğal yaşamını izlerken duygulanan Şenel, yavru leyleklerin annelerine teşekkür edercesine hareket ettiğini görünce kendi çocukluk anılarını hatırladığını söyledi. Şenel, annesinin zamanında kendilerine yemek yapıp getirdiği aklına geldiğini söyleyerek, "Leylek ailesini görünce yavruların annelerine teşekkür ettiğini düşündüm. Bu durum bana eskiden annemin bize yemek yapıp getirdiği anları hatırlattı. O günleri yeniden hatırlamak ve bu duyguyu hissetmek beni çok mutlu etti. Leylek ailesini görünce kendi anım aklıma geldi ve duygulandım" dedi.

"Eskiler aklıma gelince duygulandım"

Fatih Şenel, leylekleri kayıt altına aldığını söyleyerek, "Köy ziyareti yaptığımız esnada elektrik direğinin üzerinde leylekler dikkatimi çekti. Kamerayı yaklaştırdığımda yavru leyleklerin annelerini beklediklerini fark ettim. Anneleri uçarak geldi ve yavrularına yem getirdi. Bu durum da bana eskiden annemin bize yemek yapıp getirdiği anlar aklıma geldi. Bu durumu hissetmenin mutluluğunu yaşadım. Ben de bu anları sosyal medyamda paylaşmak istedim. Anne leylek yavrularına yem getirdiğinde yavrular boyunlarını kaldırarak kur yapmaya başladı. Yani onlarda annelerine teşekkür etti. Daha sonra ise görevi baba leylek devralarak, yavrularına yem aramaya başladı" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Çocukluk, Magazin, Sivas, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Leylek Ailesi, Annelik Anılarını Canlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

12:48
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:33
Çöl sıcakları geliyor Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
12:05
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 13:00:38. #7.13#
SON DAKİKA: Leylek Ailesi, Annelik Anılarını Canlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.