Leylek Ailesi, Annelik Anılarını Canlandırdı

Sivas'ta bir vatandaş, leylek ailesini görüntülerken anne leyleğin yavrularını beslemesinin kendisine annesini ve çocukluk anılarını hatırlattığını söyledi. O anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesine ailesini ziyaret etmek için giden Fatih Şenel, köyde gezinti yaptığı sırada elektrik direği üzerinde hareketlilik fark etti. Dikkatli bakınca direğin üzerinde bir leylek yuvası ve leylek ailesi olduğunu gören Şenel, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Anne leyleğin yavrularını beslediğini gören Şenel, bir süre sonra baba leyleğin de yuvaya gelerek görevi devraldığını ve yavruların beslenmesi için yiyecek aramaya gittiğini gözlemledi. Leylek ailesinin bu doğal yaşamını izlerken duygulanan Şenel, yavru leyleklerin annelerine teşekkür edercesine hareket ettiğini görünce kendi çocukluk anılarını hatırladığını söyledi. Şenel, annesinin zamanında kendilerine yemek yapıp getirdiği aklına geldiğini söyleyerek, "Leylek ailesini görünce yavruların annelerine teşekkür ettiğini düşündüm. Bu durum bana eskiden annemin bize yemek yapıp getirdiği anları hatırlattı. O günleri yeniden hatırlamak ve bu duyguyu hissetmek beni çok mutlu etti. Leylek ailesini görünce kendi anım aklıma geldi ve duygulandım" dedi.

"Eskiler aklıma gelince duygulandım"

Fatih Şenel, leylekleri kayıt altına aldığını söyleyerek, "Köy ziyareti yaptığımız esnada elektrik direğinin üzerinde leylekler dikkatimi çekti. Kamerayı yaklaştırdığımda yavru leyleklerin annelerini beklediklerini fark ettim. Anneleri uçarak geldi ve yavrularına yem getirdi. Bu durum da bana eskiden annemin bize yemek yapıp getirdiği anlar aklıma geldi. Bu durumu hissetmenin mutluluğunu yaşadım. Ben de bu anları sosyal medyamda paylaşmak istedim. Anne leylek yavrularına yem getirdiğinde yavrular boyunlarını kaldırarak kur yapmaya başladı. Yani onlarda annelerine teşekkür etti. Daha sonra ise görevi baba leylek devralarak, yavrularına yem aramaya başladı" dedi. - SİVAS