Leylekler Erzincan\'da Mola Verdi

Her yıl binlerce kilometre yol kat ederek Afrika'dan sıcak bölgelere göç eden leylek sürüsü, Erzincan semalarında görüntülendi.

Afrika'dan başlayarak Anadolu'ya uzanan göç yolculuğunu sürdüren leylekler, Erzincan'da mola vererek gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Bu yıl göç hareketine yaklaşık 15 gün erken başlayan leylekler, Erzincan semalarında çok sayıda vatandaş tarafından gözlemlendi.

Erzincan merkezden Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'ne giden vatandaşlar, gökyüzünde kalabalık bir leylek sürüsü görünce araçlarını yol kenarına park ederek kuşları izledi. Uzmanlar, leyleklerin erken göç hareketinin hava koşulları ve mevsimsel değişimlerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.