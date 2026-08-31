Mahsur Hayvanlar Kurtarıldı
İskenderun ve Arsuz'da mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çeşitli nedenlerle mahsur kalan hayvanlar, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.
İskenderun ve Arsuz ilçelerinde mahsur kalan hayvanların bulunduğu ihbarları üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda bulundukları yerlerden güvenli şekilde çıkarılan hayvanlar doğal yaşamlarına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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