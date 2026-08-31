Mahsur Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Mahsur Hayvanlar Kurtarıldı

Mahsur Hayvanlar Kurtarıldı
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İskenderun ve Arsuz'da mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çeşitli nedenlerle mahsur kalan hayvanlar, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

İskenderun ve Arsuz ilçelerinde mahsur kalan hayvanların bulunduğu ihbarları üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda bulundukları yerlerden güvenli şekilde çıkarılan hayvanlar doğal yaşamlarına bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Mahsur Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika

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