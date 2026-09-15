Malatya Büyükşehir Meclisi'nde imar planı değişikliği karara bağlandı - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir Meclisi'nde imar planı değişikliği karara bağlandı

Malatya Büyükşehir Meclisi\'nde imar planı değişikliği karara bağlandı
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının II. birleşimi, Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında 15 Eylül Salı günü yapıldı. Toplantıda 1/1000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği maddeleri karara bağlanırken, Ekim ayı toplantısının 14 Ekim 2026'da yapılması kararlaştırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantılarının II. birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan Başkanlığı'nda, 15 Eylül Salı günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına mazeret dilekçelerinin görüşülmesiyle başlandı. Gündem maddeleri arasında bulunan ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hususundaki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Diğer gündem maddelerinin ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının ise 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te yapılmasına karar verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Malatya Büyükşehir Meclisi'nde imar planı değişikliği karara bağlandı - Son Dakika

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