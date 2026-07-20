Malatya\'da Oltaya Martı Takıldı

Malatya'da amatör balıkçıların oltasına balık yerine martı takıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Arguvan-Arapgir yolu üzerindeki Keban Barajında yaşandı. Amatör balıkçılar Emre Budak ile arkadaşı Emre Sarıgül'ün suya attığı oltaya balık yerine bir martı takıldı. Olayın şaşkınlığını yaşayan ikilinin dikkatlice oltadan kurtardığı martının sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Bir süre kontrol altında tutulan martı, daha sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. - MALATYA