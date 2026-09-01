Malatya Darende'de D-300'deki Nadir Üst Geçidi Söküldü: Taşınan Okul ve Kazalar Kararı Etkiledi - Son Dakika
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Malatya Darende'de D-300'deki Nadir Üst Geçidi Söküldü: Taşınan Okul ve Kazalar Kararı Etkiledi

Malatya Darende\'de D-300\'deki Nadir Üst Geçidi Söküldü: Taşınan Okul ve Kazalar Kararı Etkiledi
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Malatya'nın Darende ilçesinde D-300 kara yolu üzerindeki Nadir Üst Geçidi, Nadir İlkokulu'nun taşınması ve bölgede geçmişte yaşanan trafik kazaları nedeniyle söküldü. Vinçlerle parçalar halinde kaldırılan üst geçit, Karayolları bakım merkezine taşındı; çalışmalar sırasında ulaşım kontrollü sağlandı, ardından trafik normale döndü. Sökülen üst geçidin ihtiyaç duyulan başka bir bölgede yeniden kurulması planlanıyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde D-300 kara yolu üzerinde bulunan Nadir Üst Geçidi, okulun başka bir noktaya taşınması ve üst geçidin farklı bir bölgede değerlendirilmesi amacıyla sökülerek kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Nadir İlkokulu'nun yeni yerine taşınmasıyla okulun hemen yanında bulunan yaya üst geçidinin mevcut konumda kullanım ihtiyacı ortadan kalktı. Ayrıca geçmiş yıllarda üst geçidin ayaklarının bulunduğu bölgede meydana gelen trafik kazaları da dikkate alınarak üst geçidin sökülmesine karar verildi. Çalışmalar kapsamında Malatya'dan getirilen büyük tonajlı vinçler kullanıldı. Ekipler tarafından parçalar halinde sökülen üst geçit, Karayolları bakım merkezine taşındı.

Söküm çalışmaları sırasında D-300 kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. Karayolları ekiplerinin, sökülen üst geçidi ihtiyaç duyulan başka bir bölgede yeniden kurmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Malatya Darende'de D-300'deki Nadir Üst Geçidi Söküldü: Taşınan Okul ve Kazalar Kararı Etkiledi - Son Dakika

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