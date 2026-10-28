Malatya Doğanşehir'de dereler taştı, Erkenek'teki konteynerleri su bastı - Son Dakika
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Malatya Doğanşehir'de dereler taştı, Erkenek'teki konteynerleri su bastı

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Malatya Doğanşehir\'de dereler taştı, Erkenek\'teki konteynerleri su bastı
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Malatya Doğanşehir\'de dereler taştı, Erkenek\'teki konteynerleri su bastı
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Malatya genelinde süren sağanak, Doğanşehir'e bağlı Erkenek Mahallesi'nde derelerin taşmasına yol açtı. Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı konteynerleri su bastı ve yağışların devam ettiği öğrenildi.

Malatya'da etkili olan sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu. Doğanşehir ilçesinde bazı konteynerleri su bastı.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde dereler taştı. Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı konteynerleri su bastı. Bölgede yağışların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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