Malatya Doğanşehir\'de dereler taştı, Erkenek\'teki konteynerleri su bastı

Malatya Doğanşehir'de dereler taştı, Erkenek'teki konteynerleri su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya genelinde süren sağanak, Doğanşehir'e bağlı Erkenek Mahallesi'nde derelerin taşmasına yol açtı. Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı konteynerleri su bastı ve yağışların devam ettiği öğrenildi.
Malatya'da etkili olan sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu. Doğanşehir ilçesinde bazı konteynerleri su bastı.
Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde dereler taştı. Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı konteynerleri su bastı. Bölgede yağışların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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