Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi’ne bin fidan dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi’ne bin fidan dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi’ne bin fidan dikildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nde Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Yeşilyurt Yerleşkesi’ne bin fidan dikildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Yeşilyurt Yerleşkesi'ne bin fidan dikildi. Fidanlardan 35'ine Malatyalı şehitlerin adlarını taşıyan künyeler takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, Malatya Valiliğinin himayesinde ve MTÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen program, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirildi.

Programa Malatya Vali Yardımcısı Emre Urhan, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Selçuk Öcal, Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Haluk Şener, Tarım İl Müdürü Osman Akar, DHMİ Müdürü Serdar Akyüz, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya Ticaret Borsası ve meslek kuruluşlarının temsilcileri de programda yer aldı.

Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, bu yıl il genelinde 50 hektarda ağaçlandırma, 900 hektarda ise toprak koruma çalışması yürüttüklerini söyledi. Kayalar, önceki yıllarda çalışma yapılan ağaçlandırma sahalarının 250 hektarında, toprak koruma sahalarının ise 4 bin 300 hektarında bakım yaptıklarını belirtti. İl genelinde 200 bini aşılı olmak üzere bir milyon fidan ürettiklerini aktardı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Cumhuriyet'in 100. yılında aynı yerleşkeye dikilen 2 bin 23 fidanın yaklaşık yüzde 80'inin bugün de büyümeyi sürdürdüğünü söyledi. Merkezi Derslik B Blok ile Merkezi Kütüphane, Konferans Salonu ve Kampüs Meydanı Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirten Bentli, yeni eğitim ve sosyal alanlarla birlikte yerleşkenin yeşil alanlarını da genişlettiklerini ifade etti. Bentli, düzenli bakımın önemine dikkat çekerek öğrencilerden ve üniversite personelinden diktikleri fidanlara sahip çıkmalarını istedi.

Konuşmaların ardından MTÜ ve Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, ilköğretim öğrencileri, akademik ve idari personel, protokol üyeleri ve Malatyalı doğaseverler fidanları toprakla buluşturdu. Dikim sırasında Vali Yardımcısı Emre Urhan ve Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, emniyet teşkilatı mensupları ile şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte 35 Malatyalı şehidin adlarını taşıyan künyeleri fidanlara taktı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerYeşilyurtMalatyaÇevreSon Dakika

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
AK Parti’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 18:17:02. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi’ne bin fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android