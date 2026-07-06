Kentsel tarım ve döngüsel ekonomi uygulamaları Maltepe\'de konuşuldu

Maltepe Belediyesi, kentsel tarım uygulamaları çalıştayına ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Türkiye, Romanya ve İspanya'dan katılan öğrenciler, geliştirdikleri yağmur suyu toplama, yağmur suyu iletimi, rüzgar perdeleri başta olmak üzere 14 yenilikçi prototipi, tasarım önerilerini ve proje çıktılarını paylaştı.

Maltepe Belediyesi, kentsel tarım uygulamaları aracılığıyla sürdürülebilir gıda sistemleri kurmayı ve toplumsal dayanışmayı geliştirmeyi amaçlayan Urban Roots İstanbul: Gıda, Dayanışma ve Çatı Bostanı Paylaşım Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği destekli proje Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Maltepe'de kentsel tarım, gıda sistemleri, döngüsellik ve toplumsal dayanışmaya yönelik geliştirilen yaklaşımlar katılımcılarla birlikte değerlendirildi. Etkinlikte Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Deniz Kapıkaya, Peyzaj Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nilüfer Birinci, Maltepe Kent Konseyi Başkanı Ziya Ünker ve katılımcılar kentsel tarımı konuştu. Programın açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, üniversitelerin bilgi birikimini yerel yönetimlere taşımaya, yenilikçi fikirlere alan açmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Etkinlikte Türkan Saylan Kültür Merkezi çatı bostanı kapsamında İTÜ, UPM ve UPB öğrencileri geliştirdikleri yağmur suyu toplama, yağmur suyu iletimi, rüzgar perdeleri başta olmak üzere 14 adet yenilikçi prototipi, tasarım önerilerini ve proje çıktılarını paylaştı. - İSTANBUL