Manavgat Belediyesi’nden çocuklara çevre eğitimi

Manavgat Çevre Platformu temsilcileri, "Çevre Eğitimi Projesi" kapsamında Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi yaz okulu öğrencilerine çevre koruma bilinci, birlikte hareket etme ve sürdürülebilirlik konularında eğitim verdi.

Çocukların çevreye yönelik farkındalıklarını artırmayı amaçlayan eğitimde, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının önemi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında Sarılar İlkokulu öğretmenleri de "Gıdanı Koru Geleceğini Koru" Erasmus Projesi çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere gıda israfının önlenmesi ve organik atıkların değerlendirilmesi konularında bilgiler veren öğretmenler, kompost gübre yapımını uygulamalı olarak anlattı.

Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri, gerçekleştirilen eğitimlerle çevrenin korunması, gıda israfının azaltılması ve atıkların yeniden değerlendirilmesi konusunda bilgi edinirken, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazandı.