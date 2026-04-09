Başkan Vekili Çiçek miniklerle birlikte atık pil topladı

Manavgat Belediyesi Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Atık Pil Toplama Projesi kapsamında bir etkinlik düzenledi.

Çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, aileleriyle birlikte çevrelerinden ve komşu evlerden edindikleri ömrünü tamamlamış pilleri atık pil toplama kutularında biriktirdi.

Programa katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Vekili Çiçek, "Öğrencilerimiz çevrelerinden topladıkları atık pilleri geri dönüşüm sürecine kazandırırken, biz de onların heyecanına ortak olduk. Erken yaşta kazanılan çevre bilinci, sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor. Bu farkındalığı kazanarak doğa için harekete geçen öğrencilerimizi ve onlara bu bilinci aşılayan öğretmenlerimizi kutlarım" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek'in yanı sıra, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk de katıldı. - ANTALYA