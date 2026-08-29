Akhisar’da yağmur suyu kabusu sona erecek - Son Dakika
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Akhisar’da yağmur suyu kabusu sona erecek

Akhisar’da yağmur suyu kabusu sona erecek
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 32 milyon TL yatırım bedeliyle yürütülen 4,5 kilometrelik altyapı çalışmasında Hürriyet Mahallesi'ndeki yağmursuyu hattının 315 metrelik bölümü tamamlandı. Projenin bitmesiyle yoğun yağışlarda oluşan su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde altyapıyı güçlendirmek amacıyla başlatılan 32 milyon TL yatırım bedelli çalışma tüm hızıyla devam ediyor. Efendi, Hürriyet ve Atatürk mahallelerini kapsayan 4,5 kilometrelik altyapı çalışmaları kapsamında Hürriyet Mahallesi'ndeki yağmursuyu hattının 315 metrelik bölümü tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla her yağmurda göle dönen cadde ve sokaklarda yaşanan olumsuzluklar da sona erecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla Akhisar'ın mahallelerindeki altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yatırım kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde devam eden yağmursuyu hattı imalatı ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Dutlulu'ya Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar, Yeni Parti İlçe Başkanı Hayriye Hacet, ilgili daire başkanları, mahalle muhtarı ve teknik ekipler eşlik etti.

"Olumsuzlukların önüne geçeceğiz"

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hürriyet Mahallesi'nde toplam 1000 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı ve yenileme çalışması yaptıklarını belirtti.

Dutlulu, "Hürriyet Mahallemizde toplam 1000 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı ve yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların 315 metrelik bölümünü tamamladık, kalan kısımlarda ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçeceğiz, yağmursularının daha sağlıklı şekilde uzaklaştırılması ve bölgenin altyapı kapasitesini güçlendireceğiz" dedi.

Akhisar'da Efendi, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde sürdürülen toplam 4,5 kilometrelik çalışmanın 32 milyon TL yatırım bedeliyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Hürriyet, Belediye, Ekonomi, Akhisar, Manisa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akhisar’da yağmur suyu kabusu sona erecek - Son Dakika

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