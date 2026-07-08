Manisa'da 20 noktada eş zamanlı sondaj - Son Dakika
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Manisa'da 20 noktada eş zamanlı sondaj

Manisa\'da 20 noktada eş zamanlı sondaj
08.07.2026 10:54  Güncelleme: 10:57
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MASKİ, artan su ihtiyacını karşılamak için Manisa genelinde 20 farklı noktada eş zamanlı sondaj çalışması başlattı. Verimli yer altı su kaynakları analizlerin ardından şebekeye dahil edilecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, artan su ihtiyacını karşılamak ve kentin içme suyu geleceğini güvence altına almak amacıyla il genelinde 20 farklı noktada eş zamanlı sondaj çalışması yürütüyor. Verimli olduğu belirlenen yer altı su kaynakları, gerekli analizlerin tamamlanmasının ardından içme suyu şebekesine dahil edilerek mahallelerin su ihtiyacına katkı sağlayacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğinin etkileri, artan nüfus ve yükselen su tüketimini dikkate alarak yeni içme suyu kaynaklarını sisteme kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde 20 makine ile 20 ayrı noktada eş zamanlı yürütülen sondaj çalışmaları kapsamında yer altı su potansiyeli bilimsel veriler ve teknik yöntemlerle inceleniyor. Verimli olduğu tespit edilen su kaynakları, analiz süreçlerinin tamamlanmasının ardından içme suyu şebekesine bağlanıyor.

Yeni su kaynaklarının sisteme kazandırılmasının yanı sıra mevcut içme suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda içme suyu depoları modernize edilirken, terfi merkezleri iyileştiriliyor ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatları yenileniyor. Yapılan yatırımlarla suyun kaynağından vatandaşlara güvenli, sağlıklı ve kesintisiz şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yürütülen çalışmaların kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Manisa'mızın geleceği için durmadan çalışıyoruz. İlimiz genelinde 20 farklı noktada eş zamanlı sondaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Verimli olduğu belirlenen su kaynaklarını gerekli analizlerin ardından içme suyu şebekemize kazandırıyor, mahallelerimizin su ihtiyacını güvence altına alıyoruz. Güçlü altyapı, kesintisiz içme suyu ve geleceğe güvenle bakan bir Manisa hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı ise içme suyu rezervlerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun öncülüğünde vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırabilmek amacıyla rezerv artırma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan bölgelerde 20 makine ile 20 farklı lokasyonda eş zamanlı sondaj çalışması yürütüyoruz. Manisa'da içme suyu büyük ölçüde yer altı kaynaklarından sağlanıyor. Bu yıl yağışların etkisiyle rezervlerde artış yaşansa da suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması büyük önem taşıyor. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Manisa'da 20 noktada eş zamanlı sondaj - Son Dakika

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