Manisa\'da Şakayıklar Açtı, Koparanlara Yüksek Ceza!

26.05.2026 11:19
Manisa Spil Dağı'ndaki koruma altındaki şakayıklar açtı, koparanlara 2026 için 699 bin lira ceza.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yılda sadece iki hafta açan koruma altındaki şakayıklar doğayı kırmızıya bürüdü. "Ayı gülü" olarak da bilinen endemik türünü koparanlara ise 2026 yılı için 699 bin 245 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki endemik türlerden biri olan şakayıklar çiçek açtı. Halk arasında "yaban gülü" ya da "ayı gülü" olarak bilinen şakayıkların açmasıyla milli parkta adeta görsel şölen oluştu.

Kırmızı renkleriyle yeşillikler arasında dikkat çeken şakayıklar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yılda yalnızca bir kez açan ve yaklaşık iki hafta canlı kalabilen şakayıklar, Spil Dağı'nın farklı noktalarında doğayı renklendirdi.

Bin 517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı, yaban hayatı, endemik bitki türleri ve doğal güzellikleriyle doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Şubat ayında açan kardelenlerin ardından mayıs ortasında Manisa laleleri, mayıs sonu ile haziran başında ise şakayıklar doğayı süslüyor.

Yaklaşık bin metre ve üzerindeki rakımlarda yetişen şakayıklar, biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla koruma altında bulunuyor. Yetkililer, şakayıkları koparanlara bu yıl için 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Türkiye'de Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ılıman iklimlerde yetişebilen şakayıklar, Spil Dağı'nda doğal yaşamını sürdürüyor.

Koruma altındaki türleri koparanlara uygulanan cezaların her yıl arttığına dikkat çekilirken, ceza miktarının 2022'de 109 bin 593 lira, 2023'te 244 bin 315 lira, 2024'te 387 bin 142 lira, 2025'te 557 bin 212 lira olduğu, 2026 yılında ise 699 bin 245 liraya yükseldiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

