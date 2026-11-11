Manisa'nın Salihli ilçesinde 750 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu - Son Dakika
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 750 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu

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Manisa\'nın Salihli ilçesinde 750 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Manisa'nın Salihli, Kula, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Salihli'de 750 fıstık çamı fidanı dikilirken Kula'da yangından zarar gören alanda, Alaşehir'de 500, Sarıgöl'de 220 fidan toprakla buluştu.

Manisa'nın Salihli, Kula, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 750 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu. Gümüşçayı mevkiinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" mottosuyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Ertan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, orman ekipleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında 3 dönümlük orman arazisine yaklaşık 750 fıstık çamı fidanı dikildi. Öğrencilerle birlikte fidan diken Kaymakam Ali Güldoğan, dikilen fidanlara can suyu verdi. Güldoğan, orman varlığının artırılmasının ve yeşil vatanın korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en değerli emanetlerden biri olduğunu vurguladı.

Kula'da fidan dikim etkinliği

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri, Kula'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl "Türkiye Yüzyılına Nefes" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Kula Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda fidan dikim programı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen orman yangınında zarar gören Seyitali Mahallesi Gargar mevkisindeki alanda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş da fidan dikimine eşlik ederek ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Kula Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğine Kaymakam Talha Altuntaş, Cumhuriyet savcıları Burak Efe Koç ve Muhammet Mustafa Kiraz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, öğretmenle ve öğrenciler katıldı.

Sarıgöl'de fidanlar toprakla buluştu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 220 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Sarıgöl Orman İşletme Şefliği tarafından Selimiye Mahallesi Dutlukuyu mevkiinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler, 220 adet fıstık çamı ve selvi fidanını toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, "11 Kasım ağaç dikme etkinliğimize katılanlara teşekkür ederim" dedi.

Alaşehir'de 500 fidan toprakla buluştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Alaşehir Orman İşletme Şefliği tarafından Matarlı Mahallesi'nde bulunan Adalet Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe; Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Ersin Dağdelen, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Yeşilyurt Orman İşletme Şefi Cihat Yıldırım, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Alaşehir Orman İşletme Şefi Muhammed Yıldız, fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından ilk fidanı Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter dikti. Daha sonra protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler de fidanları toprakla buluşturdu.

Alaşehir Orman İşletme Şefi Muhammed Yıldız, Matarlı Mahallesi'nde bulunan Adalet Ormanı'na 200 adet selvi ve 300 adet fıstık çamı olmak üzere toplam 500 fidan dikildiğini belirtti.

Kaynak: İHA
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