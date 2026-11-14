Maraş cevizli sucuğunda kış mesaisi başladı, kilosu 750 lira civarında - Son Dakika
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Maraş cevizli sucuğunda kış mesaisi başladı, kilosu 750 lira civarında

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Maraş cevizli sucuğunda kış mesaisi başladı, kilosu 750 lira civarında
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Kahramanmaraş'a özgü cevizli sucuğun üretimi kışın başladı. Üzüm suyu ve cevizle geleneksel yöntemlerle hazırlanan doğal sucuğun kilogramı 750 lira civarında satılıyor; üreticiler kışın talebin arttığını, ürünün kentteki işletmeler ve kırsal alanda da yapıldığını belirtiyor.

Kahramanmaraş'a özgü geleneksel lezzetler arasında yer alan cevizli sucuğun üretimi, kış mevsiminin gelmesiyle başladı.

Kahramanmaraş'ta üzüm ve cevizin geleneksel yöntemlerle buluşmasıyla hazırlanan Maraş cevizli sucuğu, kentin yöresel lezzetleri arasında yer alıyor. Kent mutfağında önemli bir yere sahip olan cevizli sucuğunun yapımında üzüm suyu ve ceviz kullanılıyor. Elde edilen üzüm suyu, geleneksel yöntemlerle dinlendirildikten sonra büyük kazanlarda kaynatılıyor. Belirli kıvama getirilen üzüm suyuna nişasta ve un ilave edilerek hapsa adı verilen karışım hazırlanıyor.

İplere dizilen cevizler kazanlarda kıvam alan hapsaya batırılıyor. Daha sonra üzeri üzüm karışımıyla kaplanan cevizler son olarak kurumaya bırakılıyor. Kurutma işleminin ardından tüketime hazır hale gelen cevizli sucuklar, satışa sunulmak üzere paketleniyor.

Kentte üretim yapan Durdu Mehmet Kaman, "Biz cevizli sucuk işini çocukluktan beri devam ettiriyoruz. Üzümlerimizi ve cevizlerimizi yöremizde yetiştirip sucuk, bastık ve pestil olarak pazarlıyoruz. Köy yerinde odunla pişirip yapıyorduk şuanda daha hijyenik yapılıyor ve doğal gazlı yakıtlarla pişiriliyor. Ürünler çok güzel Maraş cevizi var içinde. Dışında da üzüm suyu hapsa var, zahmetli bir iş. Doğal sucuğun kilogram fiyatı ise 750 lira civarlarında" dedi.

Bir diğer üretici Ali Kaman ise kış mevsiminde üretimin arttığını belirterek, "Talep artıyor. Maraş sucuğu, cevizli ve fıstıklı şekilde bertiz kabarcık üzüm ile yapılır. Kentimizde işletmeler çok fazla fakat kırsal alanda da yapılıyor. Bir çok yerden insanlar temin edebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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