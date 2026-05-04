Marmaris sezona hazırlanıyor

Marmaris Belediyesi, sezon öncesi Kaleiçi ve çarşıda gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarıyla kenti sezona hazır hale getiriyor.

Marmaris Belediyesi, yaz sezonu öncesi ilçe genelinde yürüttüğü hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, kentin en özel ve tarihi bölgelerinden biri olan Kaleiçi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kaleiçi'nin dar ve tarihi sokakları titizlikle yıkanarak daha temiz ve ferah bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmalar yalnızca Kaleiçi ile sınırlı kalmadı; Marmaris çarşısında yapımı tamamlanan yeni sokaklar da yıkanarak sezona hazır hale getirildi.

Marmaris Çarşısı'nda ve Kaleiçi'nde hem vatandaşlara hem de kenti ziyaret eden misafirlere daha keyifli bir ortam sunmayı hedeflediklerini belirten Marmaris Belediyesi yetkilileri, "Daha temiz, daha düzenli ve daha güzel bir Marmaris için sahadayız. Kentimizin her köşesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA