Doğa için el ele verdiler, Balıkaşıran koyunu temizlediler - Son Dakika
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Doğa için el ele verdiler, Balıkaşıran koyunu temizlediler

Doğa için el ele verdiler, Balıkaşıran koyunu temizlediler
15.06.2026 12:49  Güncelleme: 12:50
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Marmaris Belediyesi ekipleri ve doğa gönüllüleri, Balıkaşıran Koyu'nda düzenlenen etkinlikte 42 çöp torbası atık toplayarak çevre temizliği yaptı.

Marmaris Belediyesi ekipleri doğa gönüllüleri ile birlikte çevre temizliği gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Marmaris Doğa Gönüllüleri, çevre bilincini artırmak ve doğal alanları korumak amacıyla Balıkaşıran Koyu'nda temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Kıyı şeridi ve çevresindeki doğal alanlarda yapılan çalışmada gönüllüler ve belediye ekipleri el ele vererek çevreye bırakılan atıkları topladı. Etkinlik kapsamında 42 çöp torbası atık doğadan uzaklaştırılarak bölgenin temizlenmesine katkı sağlandı. Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, doğal güzelliklerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu vurgulanarak, "Doğamızı korumak, koylarımızı temiz tutmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Marmaris bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen Marmaris Doğa Gönüllüleri'ne ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi. Çevre temizliği ve doğa koruma çalışmalarının gönüllülerle iş birliği içinde devam edileceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Doğa için el ele verdiler, Balıkaşıran koyunu temizlediler - Son Dakika

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