Doğa için el ele verdiler, Balıkaşıran koyunu temizlediler

Marmaris Belediyesi ekipleri doğa gönüllüleri ile birlikte çevre temizliği gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Marmaris Doğa Gönüllüleri, çevre bilincini artırmak ve doğal alanları korumak amacıyla Balıkaşıran Koyu'nda temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Kıyı şeridi ve çevresindeki doğal alanlarda yapılan çalışmada gönüllüler ve belediye ekipleri el ele vererek çevreye bırakılan atıkları topladı. Etkinlik kapsamında 42 çöp torbası atık doğadan uzaklaştırılarak bölgenin temizlenmesine katkı sağlandı. Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, doğal güzelliklerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu vurgulanarak, "Doğamızı korumak, koylarımızı temiz tutmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Marmaris bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen Marmaris Doğa Gönüllüleri'ne ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi. Çevre temizliği ve doğa koruma çalışmalarının gönüllülerle iş birliği içinde devam edileceği belirtildi. - MUĞLA