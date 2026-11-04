Marmaris'te güneş yüzünü gösterdi, Kasım ayında denize girenler oldu - Son Dakika
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Marmaris'te güneş yüzünü gösterdi, Kasım ayında denize girenler oldu

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Marmaris\'te güneş yüzünü gösterdi, Kasım ayında denize girenler oldu
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Marmaris'te günlerdir etkili olan sağanak yağışlar sona erdi ve yerini güneşli havaya bıraktı. Kasım ayında mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkla deniz durgun ve berrak görünürken, bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı, bazıları da denize girdi.

Günlerdir sağanak yağışların etkili olduğu Marmaris'te güneş yeniden yüzünü gösterdi. Kasım ayında mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığıyla birlikte, vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından güneşli hava yüzleri güldürdü. Yağışların sona ermesiyle birlikte ilçede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, denizin durgun ve berrak görüntüsü dikkat çekti. Güneş ışıklarıyla ışıl ışıl parlayan deniz, Kasım ayında da yüzmek isteyenleri ağırladı. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazıları ise güzel havayı fırsat bilerek denize girdi.

Günlerdir yağmur bulutlarının hakim olduğu Marmaris'te güneşin yeniden yüzünü göstermesi, sahillere de hareketlilik getirdi.

Kaynak: İHA
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