Marmaris'te temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Marmaris'te temizlik çalışmaları sürüyor

Marmaris\'te temizlik çalışmaları sürüyor
29.06.2026 16:50  Güncelleme: 16:52
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Marmaris Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte Uzunyalı sahilindeki yürüyüş yolunu yıkadı, çocuk parklarındaki oyun gruplarını detaylı şekilde temizledi. Çalışmaların sezon boyunca süreceği belirtildi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonuyla birlikte temizlik çalışmalarını artırdı. Hafta sonu Uzunyalı sahilindeki yürüyüş yolu yıkanırken, çocuk parklarındaki oyun grupları da detaylı şekilde temizlendi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda artan nüfus ve yoğun insan hareketliliği nedeniyle kent genelindeki temizlik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ekipler, hafta sonu ilçenin en yoğun kullanılan alanlarından biri olan Uzunyalı sahilindeki yürüyüş yolunda yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla birlikte turistlerin de yoğun olarak kullandığı yürüyüş yolu daha hijyenik ve kullanışlı hale getirildi.

Temizlik çalışmaları yalnızca sahil bandıyla sınırlı kalmadı. Ekipler, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki parklarda bulunan oyun gruplarını da yıkayarak temizledi. Marmaris Belediyesi yetkilileri, yaz sezonu boyunca temizlik çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirterek vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Marmaris'te temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Baran Ertürk Mustafa Baran Ertürk:
    Güzel söylediler ama bunlar yaz başında yapılan standart işler değil mi zaten. Sezon boyunca temizlik yapılacaksa çok iyi ama genellikle bu tür vaatlerin ardından sessizlik olur. Vatandaş olarak hep biz temizlik yapıyoruz sonunda. Umarım bu sefer farklı olur 0 0 Yanıtla
  • Tayfur Engin Tayfur Engin:
    Harika bir çalışma, belediye başkanı ve ekibine tebrikler ???? Marmaris temiz ve güzel olunca herkes mutlu ??? 0 0 Yanıtla
  • Halis Muharrem Halis Muharrem:
    Çocuk parklarını temizlemek güzel ama bu işin düzeni nasıl olacak belli değil. Aileler çocuklarını bu alanlara götürürken hijyeni bilmek istiyorlar. Sezon boyunca devamlı temizlik yapılacaksa iyi ama aksatılırsa ne olur? Umuyorum düzenli bir plan var. 0 0 Yanıtla
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