MASKİ'den Turgutlu'nun iki mahallesine su hamlesi - Son Dakika
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MASKİ'den Turgutlu'nun iki mahallesine su hamlesi

MASKİ\'den Turgutlu\'nun iki mahallesine su hamlesi
23.06.2026 19:49  Güncelleme: 19:50
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Turgutlu’nun Çepnibektaş ve Yayla mahallelerinde yaşanan içme suyu sorununu çözmek için yeni sondaj çalışmaları başlattı. Yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamayı hedefleyen çalışmalarla mahallelerin su kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş ve Yayla mahallelerinde yaşanan içme suyu sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla yeni içme suyu sondaj çalışmalarına başladı. Yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamaya yönelik yürütülen çalışmalarla iki mahallenin içme suyu kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşmasını sağlamak amacıyla il genelindeki yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Turgutlu'nun Çepnibektaş ve Yayla mahallelerinde başlatılan sondaj çalışmalarıyla yeni su kaynaklarının devreye alınması planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde altyapı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Şehrimizin her ilçesinde, her mahallesinde vatandaşlarımızın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşması için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Turgutlu ilçemiz Çepnibektaş ve Yayla mahallelerinde yeni içme suyu sondaj çalışmalarına başladık. Manisa'mızın hiçbir noktasını geride bırakmadan, suya erişimi güvence altına alacak kalıcı çözümleri hayata geçirmeye ve güçlü altyapı hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İlçe Koordinatörü Tekin Çakmak ise Başkan Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, iki mahallede yaşanan su sıkıntısını gidermek için ekiplerin yoğun mesai harcadığını söyledi. Çakmak, kısa süre içinde suya ulaşarak vatandaşların yaşadığı sorunun çözüme kavuşacağını ifade ederken, suyun kontrollü ve tasarruflu kullanılmasının önemine de dikkat çekti.

Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan, mahallede yaşanan içme suyu yetersizliği nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını belirterek, MASKİ ekiplerinin kısa sürede sondaj çalışmalarına başladığını söyledi. Turan, desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve MASKİ ekiplerine teşekkür etti.

Yayla Mahalle Muhtarı Ali Yavuz Demirelli de özellikle yaz aylarında artan nüfus nedeniyle içme suyu ihtiyacının karşılanmasında sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, taleplerinin ardından ekiplerin hızla mahalleye gelerek çalışmalara başladığını ve sorunun çözümü için önemli bir adım atıldığını kaydetti. Demirelli, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ yetkililerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre MASKİ'den Turgutlu'nun iki mahallesine su hamlesi - Son Dakika

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