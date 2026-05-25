Mazıdağı\'nda Çevre Temizliği Etkinliği

25.05.2026 16:23
MAROBDER'in düzenlediği etkinlikte doğaseverler, Karasu Çayı'nda çevre temizliği yaptı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayında MAROBDER öncülüğünde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde doğaseverler, aileler ve çocuklar bir araya gelerek su kaynaklarının korunmasına dikkat çekti.

Mardin Olta Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği (MAROBDER), doğa ve çevre bilincini artırmak amacıyla Mazıdağı Karasu Çayı Şelalelerinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile ASOF tarafından Türkiye genelinde "Doğaya Saygı, Geleceğe Rastgele" sloganıyla başlatılan su kaynakları temizlik hareketine katılan dernek, Karasu Çayında çok sayıda doğaseveri bir araya getirdi.

Etkinliğe MAROBDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkan Yardımcısı Mertcan Öztep, Mardin Valiliği Dernekler İl Müdürü Salih Nergiz, MAROBDER Yönetim Kurulu Üyesi ve MARSU Artuklu Şube Müdürü Mehmet Selim Çapşek ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, amatör balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Karasu Çayı çevresi ve piknik alanlarında temizlik yaparak atıkları topladı. Etkinlikte hem çevre temizliği gerçekleştirildi hem de su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

MAROBDER Başkanı Mertcan Öztep, doğanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Doğaya bırakılan her atık, geleceğimizden eksilen bir değerdir. Amacımız yalnızca temizlik yapmak değil, doğaya sahip çıkma bilincini büyütmektir."

Programda çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Halat çekme, çuval yarışı gibi oyunların oynandığı programda çekilişle olta takımları, uçurtmalar ve boyama kitapları hediye edildi.

Etkinlik, katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İHA

